Скут Хендерсон о запросе Лилларда на обмен: «Готов принять роль главного для клуба игрока»
Разыгрывающий «Портленда» Скут Хендерсон рассказал, что готов заменить попросившего об обмене лидера Дэмиана Лилларда в качестве определяющего игрока клуба.
«Я готов принять эту роль», – сказал Хендерсон.
«Блэйзерс» выбрали Хендерсона под 3-м пиком на драфте в прошлом месяце.
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