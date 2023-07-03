Разыгрывающий « » рассказал, что готов заменить попросившего об обмене лидера в качестве определяющего игрока клуба.

«Я готов принять эту роль», – сказал Хендерсон.

«Блэйзерс» выбрали Хендерсона под 3-м пиком на драфте в прошлом месяце.

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