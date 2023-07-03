Скут Хендерсон о запросе Лилларда на обмен: «Готов принять роль главного для клуба игрока»

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Скут Хендерсон Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Скут Хендерсон рассказал, что готов заменить попросившего об обмене лидера Дэмиана Лилларда в качестве определяющего игрока клуба.

«Я готов принять эту роль», – сказал Хендерсон.

«Блэйзерс» выбрали Хендерсона под 3-м пиком на драфте в прошлом месяце.

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»

Новицки, Йокич или Яннис? 25 лучших европейцев в НБА

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gangstarr
Для этого надо забивать каждый победный бросок, как завещал Брендон Миллер, все предельно просто
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий