«Новый Орлеан» отчислит Гарретта Темпла
«Новый Орлеан» отчислит атакующего защитника Гарретта Темпла (37 лет, 196 см), сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.
Ранее «Пеликанс» перенесли дедлайн по контракту защитника на 7 июля.
За следующий сезон Темплу причитались 5,4 миллиона долларов.
Ветеран принял участие в 25 матчах минувшего регулярного чемпионата, проводя 6,5 минуты на паркете.
Новицки, Йокич или Яннис? 25 лучших европейцев в НБА
И ещё супер-факт. Какой-то опрос проводили среди тренеров, мол, какой игрок имеет самые высокие шансы стать тренером и первое место занял Темпл.
Блин, а он ещё и (был?) вице-президент профсоюза игроков НБА.
Знатный дед.