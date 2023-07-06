«Новый Орлеан» отчислит Гарретта Темпла

Теги переходы Новый Орлеан НБА Гарретт Темпл Баскетбол

«Новый Орлеан» отчислит атакующего защитника Гарретта Темпла (37 лет, 196 см), сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

Ранее «Пеликанс» перенесли дедлайн по контракту защитника на 7 июля.

За следующий сезон Темплу причитались 5,4 миллиона долларов.

Ветеран принял участие в 25 матчах минувшего регулярного чемпионата, проводя 6,5 минуты на паркете.

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1 комментарий

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Abdulla
Каждый год для Чарльза Баркли в студии устраивают опрос - в какой команде играет Гарретт Темпл и он всегда промахивается :) Возможно, уже больше и не сыграет в НБА.

И ещё супер-факт. Какой-то опрос проводили среди тренеров, мол, какой игрок имеет самые высокие шансы стать тренером и первое место занял Темпл.

Блин, а он ещё и (был?) вице-президент профсоюза игроков НБА.

Знатный дед.
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