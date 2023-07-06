Костас Папаниколау остался в «Олимпиакосе» еще на 3 года

« » объявил о продлении контракта с форвардом (32 года, 204 см) на три года.

32-летний легкий форвард провел за «Олимпиакос» уже 11 сезонов (2009–2013, 2016–2023). В составе команды он дважды выигрывал (2012, 2013), завоевал четыре титула греческой лиги (2012, 2016, 2022, 2023) и четыре Кубка Греции (2010, 2011, 2022, 2023).

В прошлом сезоне Папаниколау набирал в среднем 8,7 очка, 3,8 подбора и 1,9 передачи при 44,7% с игры.

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