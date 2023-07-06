«Виртус» объявил о переходе Бруно Масколо

Разыгрывающий Бруно Масколо (27 лет, 190 см) продолжит карьеру в « ».

Об этом итальянец объявил в видеообращении к болельщикам.

В минувшем сезоне национального чемпионата Масколо выступал за « ».

Защитник принял участие в 33 матчах, в которых набирал в среднем 7,8 очка, 3,4 передачи и 3 подбора.

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»

Новицки, Йокич или Яннис? 25 лучших европейцев в НБА

50 главных свободных агентов НБА-2023