«Виртус» объявил о переходе Бруно Масколо
Разыгрывающий Бруно Масколо (27 лет, 190 см) продолжит карьеру в «Виртусе».
Об этом итальянец объявил в видеообращении к болельщикам.
В минувшем сезоне национального чемпионата Масколо выступал за «Бриндизи».
Защитник принял участие в 33 матчах, в которых набирал в среднем 7,8 очка, 3,4 передачи и 3 подбора.
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