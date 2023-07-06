«Не волнуйся, Тобайас, рядовых болельщиков «Филадельфии» тут нет». Дэрил Мори поддержал шутку Харриса про обмен на печенье

Теги Филадельфия НБА фото Дэрил Мори Тобайас Харрис Баскетбол

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» Дэрил Мори поддержал шутку форварда Тобайаса Харриса про печенье.

Харрис на фоне слухов про обмен на прошлой неделе заявил: «Рядовые болельщики «Сиксерс» готовы обменять меня на песочное печенье».

Мори выложил фото, приложив описание: «Пришлось заглянуть в магазин песочного печенья. Не волнуйся, Тобайас, рядовых болельщиков «Филадельфии» тут нет».

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2 комментария

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everyday4768
Хороооош)))
+6
0
+6
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ɔculpa
Ну судя по сисечкам Мори, мужчина систематически проверяет такие магазины на предмет рядовых болел Филы.
Ну а судя по моему оформившемуся пузу, я тоже регулярно этим занимаюсь, хотя и выпечку не люблю, и за Филу не болею.

А за шутку Дэрилу пять, красава)
+7
-1
+6
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