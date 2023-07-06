«Не волнуйся, Тобайас, рядовых болельщиков «Филадельфии» тут нет». Дэрил Мори поддержал шутку Харриса про обмен на печенье
Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» Дэрил Мори поддержал шутку форварда Тобайаса Харриса про печенье.
Харрис на фоне слухов про обмен на прошлой неделе заявил: «Рядовые болельщики «Сиксерс» готовы обменять меня на песочное печенье».
Мори выложил фото, приложив описание: «Пришлось заглянуть в магазин песочного печенья. Не волнуйся, Тобайас, рядовых болельщиков «Филадельфии» тут нет».
Соцсети Дэрила Мори
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Ну а судя по моему оформившемуся пузу, я тоже регулярно этим занимаюсь, хотя и выпечку не люблю, и за Филу не болею.
А за шутку Дэрилу пять, красава)