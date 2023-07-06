Киган Мюррэй набрал 41 очко в матче Летней лиги против «Майами»

Теги Сакраменто НБА видео Киган Мюррэй Баскетбол

Киган МюррэйСакраменто»), попавший в символическую сборную новичков сезона-2022/23, стал самым результативным игроком матча Летней лиги против «Майами» (95:83).

Мюррэй набрал 41 очко, сделал 5 подборов, 4 блок-шота и перехват.

За 31:09 на паркете защитник реализовал 11 из 20 с игры и 13 из 15 с линии.

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3 комментария

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Mit_Sam
Ответ frenemy
Летняя Лига уже началась разве?
Да уже половина лета прошла почти)
+5
0
+5
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Миру Мир
Интересно наблюдать за его развитием в лиге. Чувствуется Сакраменто пошумят в ближайшие годы
+1
0
+1
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frenemy
Летняя Лига уже началась разве?
0
0
0
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