Киган Мюррэй набрал 41 очко в матче Летней лиги против «Майами»
Киган Мюррэй («Сакраменто»), попавший в символическую сборную новичков сезона-2022/23, стал самым результативным игроком матча Летней лиги против «Майами» (95:83).
Мюррэй набрал 41 очко, сделал 5 подборов, 4 блок-шота и перехват.
За 31:09 на паркете защитник реализовал 11 из 20 с игры и 13 из 15 с линии.
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