Нэйт Уолтерс покинет «Панатинаикос»

« » расстался с разыгрывающим (32 года, 193 см), передает пресс-служба клуба.

Уолтерс присоединился к коллективу прошлым летом.

Американец дважды получал травму, поэтому принял участие лишь в 14 матчах национального чемпионата.

Разыгрывающий набирал в среднем 6,1 очка, 3,1 передачи и 2,6 подбора за 16,8 минуты на паркете.

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