Летняя лига в Солт-Лейк-Сити. «Филадельфия» встретится с «Мемфисом», «Юта» сыграет с «Оклахомой»

Теги результаты Мемфис Филадельфия НБА Юта Оклахома-Сити Летняя лига НБА Баскетбол

В Солт-Лейк-Сити стартует Летняя лига НБА с участием четырех команд. Турнир пройдет с 3 по 6 июля.

В первый день «Филадельфия» встретится с «Мемфисом», «Юта» сыграет с «Оклахомой».

НБА

Летняя лига

Солт-Лейк-Сити

Филадельфия – Мемфис

4 июля. 02:00

Юта – Оклахома

4 июля. 04:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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