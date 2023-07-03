Летняя лига в Солт-Лейк-Сити. «Филадельфия» встретится с «Мемфисом», «Юта» сыграет с «Оклахомой»
В Солт-Лейк-Сити стартует Летняя лига НБА с участием четырех команд. Турнир пройдет с 3 по 6 июля.
В первый день «Филадельфия» встретится с «Мемфисом», «Юта» сыграет с «Оклахомой».
НБА
Летняя лига
Солт-Лейк-Сити
Филадельфия – Мемфис
4 июля. 02:00
Юта – Оклахома
4 июля. 04:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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