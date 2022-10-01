Дарвин Хэм: «Научил бросать 3-очковые Робина Лопеса, научу и Дэмиана Джонса»

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм считает, что центровой команды Дэмиан Джонс способен добавить в свой арсенал дальний бросок.
«Никакого неуважения к Робину Лопесу, но, если я научил его бросать трехочковые, уверен, смогу научить этому и Дэмиана Джонса», – заявил Хэм.
Лопес провел сезон-2019/20 в «Милуоки», где Хэм работал тренером-ассистентом. Центровой реализовал 35 из 105 трехочковых (33,3%) – рекордные показатели в его карьере.
За шесть сезонов в НБА (211 матчей) Джонс реализовал 13 из 43 бросков из-за дуги (30,2%).
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