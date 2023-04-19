Джарретт Аллен получил неспортивный за нарушение на Джулиусе Рэндле во время данка

Теги Кливленд Нью-Йорк НБА видео НБА плей-офф Джулиус Рэндл Джарретт Аллен Баскетбол

Центровой «Кливленда» Джарретт Аллен получил неспортивный фол первой степени за нарушение на форварде «Нью-Йорка» Джулиусе Рэндле.

Аллен сфолил на Рэндле, когда игрок «Никс» исполнял данк в быстром отрыве. После контакта с соперником лидер нью-йоркцев неудачно приземлился на спину, но продолжил игру.

«Мне кажется, этого можно было избежать. Я понимаю, что сейчас плей-офф, все отрабатывают любой эпизод до конца. Но обычно ты пытаешься избежать такого контакта с телом. Так не играют», – сказал Рэндл.

«Кавальерс» победили со счетом 107:90 (1-1).

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3 комментария

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Cubs-V
Ну да, Аллен чет психанул.
Мне было больше не понятно, какого черта они оба делали на паркете.
+7
0
+7
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Game Winner
Мда, к тому же при -20 за две минуты до конца.
+3
-1
+2
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Djoyin
Аллен не грязный игрок, не понятная случайность
0
0
0
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