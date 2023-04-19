Центровой « » получил неспортивный фол первой степени за нарушение на форварде « » .

Аллен сфолил на Рэндле, когда игрок «Никс» исполнял данк в быстром отрыве. После контакта с соперником лидер нью-йоркцев неудачно приземлился на спину, но продолжил игру.

«Мне кажется, этого можно было избежать. Я понимаю, что сейчас плей-офф, все отрабатывают любой эпизод до конца. Но обычно ты пытаешься избежать такого контакта с телом. Так не играют», – сказал Рэндл.

«Кавальерс» победили со счетом 107:90 (1-1).

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