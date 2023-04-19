Джарретт Аллен получил неспортивный за нарушение на Джулиусе Рэндле во время данка
Центровой «Кливленда» Джарретт Аллен получил неспортивный фол первой степени за нарушение на форварде «Нью-Йорка» Джулиусе Рэндле.
Аллен сфолил на Рэндле, когда игрок «Никс» исполнял данк в быстром отрыве. После контакта с соперником лидер нью-йоркцев неудачно приземлился на спину, но продолжил игру.
«Мне кажется, этого можно было избежать. Я понимаю, что сейчас плей-офф, все отрабатывают любой эпизод до конца. Но обычно ты пытаешься избежать такого контакта с телом. Так не играют», – сказал Рэндл.
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Мне было больше не понятно, какого черта они оба делали на паркете.