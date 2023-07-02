В Новогорске стартовал сбор юниорок U16

В УТЦ «Новогорск» начался сбор женской сборной России «до 16 лет», который будет проходить 2-20 июля.

На сбор вызваны 18 игроков:

защитники Алиса Арнаутова (СК «Муссон», Севастополь, 13 лет, 179 см), Полина Долженкова (СШОР «Динамо», Курск, 15 лет, 172 см), Эмилия Емельянова (СШОР «ЦСКА», Москва, 14 лет, 178 см), Александра Медведкова (КСШОР, Электросталь, 14 лет, 168 см), Елизавета Патрикеева (СШОР №13 им. О.Д. Артешиной, Самара, 13 лет, 173 см), Полина Понкратова (ДЮБК «Руна-Баскет», Москва, 15 лет, 170 см), Марина Соловьева (СШОР «Тимирязевская», Москва, 15 лет, 171 см), Ярослава Сударикова (СШОР «Глория» им. Ю.И. Бирюкова, Москва, 14 лет, 174 см),

форварды Александра Бабкина (ДЮБК «Руна-Баскет», 14 лет, 182 см), Кристина Беляева (СШОР «Тринта» им. Ю.Я. Равинского, Москва, 14 лет, 179 см), Алена Козырева (СШОР Василеостровского района, Санкт-Петербург, 15 лет, 183 см), Софья Лесовая (ДЮСШ №3, Новокузнецк, 14 лет, 184 см), Екатерина Сенькина (СШОР «Тринта» им. Ю.Я. Равинского, 15 лет, 181 см), Елизавета Ульянова (СШОР «Гольяново», Москва, 15 лет, 183 см), Анастасия Шубина (СШОР «Глория» им. Ю.И. Бирюкова, 14 лет, 187 см),

центровые Вероника Кузина (ДЮБК «Руна-Баскет», 15 лет, 188 см), Софья Мальцева (СШ по баскетболу им. А.Е. Канделя, Екатеринбург, 15 лет, 188 см), Екатерина Тихонова (СШОР №13 им. О.Д. Артешиной, 14 лет, 195 см).

В резервном списке находятся

защитники Екатерина Волчкова (ДЮБК «Руна-Баскет», 14 лет, 167 см), Юлия Натекина (СШОР «Тринта» им. Ю.Я. Равинского, 13 лет, 167 см), Вероника Хатаженкова (УОР №4 им. А.Я. Гомельского, Москва, 14 лет, 173 см), форварды Арина Макеева (УОР №4 им. А.Я. Гомельского, 14 лет, 180 см), Анастасия Мусатова (СШОР по ИВС, Щелково, 15 лет, 180 см) и центровая Светлана Федько (СШОР №13 им. О.Д. Артешиной, 15 лет, 196 см).

Старший тренер сборной – Андрей Рузанов («Динамо-Фарм», Курск).

После завершения сбора баскетболистки отправятся в Минск, где примут участие в международном турнире «Кубок Халипского».