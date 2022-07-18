Российские юниорки U18 заняли 2-е место на турнире в Минске, команда U16 – 4-е место

Российские юниорки U18 заняли 2-е место на турнире «Кубок Халипского» в Минске, команда U16 стала четвертой.

Обе резервные сборные России уступили соперницам из Беларуси в заключительном туре международного турнира.

Кубок Халипского

Беларусь U16 – Россия U16 – 56:49 (14:9, 14:10, 15:12, 13:18)

Беларусь U16: Тригрибцева (14), Лясковская (12), Бойко (9 + 13 подборов).

Россия U16: Грищук (12), Доронина (8), Нголле (7 + 12 подборов), Ворожейкина (7 + 8 передач + 5 подборов + 4 перехвата), Морозова (6 + 4 перехвата), Зайцева (4), Ясинская (3), Ильина (2), Бенина (0), Разбегаева (0), Пицына (0).

Беларусь U18 – Россия U18 – 67:56 (18:15, 17:14, 21:14, 11:13)

Беларусь U18: Макуца (14), Доменюк (12 + 10 подборов), Новик (11 + 9 подборов + 8 передач + 5 перехватов).

Россия U18: Щеколдина (9), Галенко (8), Елисеева (7), Шопот (7), Панченко (6), Ковалева (6), Липатова (6), Савукова (5), Ячменникова (2), Кучерова (0), Фильчагина (0), Ляшенко (0).

Итоговое положение:

1. Беларусь U18 (3 победы – 0 поражений). 2. Россия U18 (2-1). 3. Беларусь U16 (1-2). 4. Россия U16 (0-3).

По итогам «Кубка Халипского» лучшим защитником была признана Александра Елисеева (Россия U18), лучшим форвардом – Диана Нголле (Россия U16). Лучшей центровой стала Марья Бойко (Беларусь U16). Двумя главными лауреатами оказались два игрока Беларуси U18: титул MVP достался Екатерине Новик, а самой результативной стала Яна Макуца.

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