Дэмиан Лиллард согласен играть только за «Хит»

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Защитник «Блейзерс Дэмиан Лиллард требует обмена исключительно в «Майами». Как утверждает инсайдер The Athletic Сэм Эмик, игрок намерен продолжить карьеру именно в «Хит»: «Он хочет играть вместе с Джимми Батлером и Бэмом Адебайо, расти в рамках знаменитой «культуры «Хит» под руководством Пэта Райли и Эрика Споэльстры и стать тем, что им не хватало для завоевания титула».

Ранее сообщалось, что в услугах Лилларда заинтересованы «Филадельфия», «Клипперс», «Юта» и «Бруклин».

Генеральный менеджер «Портленда» Джо Кронин заявил, что клуб не намерен ограничивать себя предложением «Майами» и ждет за Лилларда «компенсацию звездного уровня».

Лиллард передумал играть за «Портленд» после того, как клуб пренебрег его сигналами и отказался от обмена 3-го пика драфта, под которым выбрал защитника Скута Хендерсона.

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22 комментария

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Друг Джордана
Такие заявления потрясают. Лиге что-то нужно делать, чтобы игроки не выкручивали условия. Я понимаю, что суперзвезды дают многое, но, блин, все чаще звезды крутят лигой и командами как хотят.
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FaithDevotion
А сколько слов о преданности было)
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Максим Яблонский
А жареных гвоздей не хочешь?
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copti_san
Что-то Лиллард уже совсем о**ел. Подписался на шикарные деньги с родной командой, клялся ей в верности, говорил, что хочет всю карьеру играть в ней. А по итогу он мало того, что после всех этих слов хочет уйти, дак ещё и требует обмена исключительно в ту команду, которая только бичпакет за него предложить может, тем самым максимально выворачивая руки той самой родной франшизе, которой он типа так верен был. То есть по сути он ничем не лучше условного Хардена получается, только Харден поменьше красивых лицемерных словечек говорил
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kiper88
Надеюсь его не обменяют. Пусть дальше показывает свою преданность
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kiper88
Ответ sanya_xl
Где предложат больше, туда и отправят. Такие заявления не работают, когда по контракту еще 4 года
Хотелось бы верить, но по-моему всех последних звёзд обменяли куда они и хотели, кроме Кайри. Дюрант в Финикс, Харден в Бруклин, Харден в Фили, Дэвис в Лал
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kolyan#15
Наконец-то мы увидели настоящего Лилларда.

Нет никакой лояльности, только громкие заявления.

Когда подписывал контракт , мог и ужаться в деньгах для подписания других игроков, если уж одна команда на всю карьеру , пусть и без титула.
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vakhtanginho
Хочет только в Хит? Пусть выкупать весь свой контракт(сколько там у него осталось? миллионов 200😁😁😁)и идёт в Майами свободным агентом😁😁😁.
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copti_san
Ответ Эрмек Акбаев
Ну а что ему делать, если клуб за все эти годы ничего сделал для того, чтобы команда претендовала на титул? Лиллард сам столько ждал, а теперь команда уходит в перестройку, не будет же он ждать пока молодняк будет развиваться. Ему уже 33 как никак, а команда за это время в финале не были . Поэтому так и делает
Ну дак он сам виноват, что столько ждал, мог ведь спокойно без всех этих слов про верность просто уйти пару лет назад, не продлевая контракт с Портлендом, тогда перспективы были не особо лучше, чем щас. Но он решил выбрать деньги и лицемерные словечки про преданность и испортившуюся лигу с супертимами, а щас после всего этого такой "Ой, ребят, а знаете, я конечно люблю это место и верен ему, но давайте-ка вы меня обменяете отсюда, и обменяете не куда сами захотите, а куда я скажу, и мне всё равно, что у меня долгосрочный контракт на большие деньги с вами". То есть это должно быть нормальным явлением?
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copti_san
А вообще Сильверу и владельцам команд уже пора совместно какие-то конкретные действия начинать предпринимать, чтобы немного поставить всех этих звёзд на место и дать им понять, что они не могут всегда делать всё, что они хотят. Если даже эталон преданности лиги начинает такие выкрутасы выполнять, то это очень плохой звоночек
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sanya_xl
Где предложат больше, туда и отправят. Такие заявления не работают, когда по контракту еще 4 года
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TurboMen
Лиллард уже сейчас не играет на свой контракт, а ближе к последнему сезону станет кандидатом на выкуп контракта. Нужно ли это Хит? 60 лямов в 36 лет и это даже не Леброн...
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Kaio Ro
Пример Симонса (или Симмонса) все помнят. Прецедент есть. Игрок физически может отказаться выходить на площадку. По деньгам Лиллард может себе это позволить. Фила, насколько помню, полсезона продержалась и обменяла, таки, отщепенца. Хирро, Робинсон и пики - такова селяви!
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sanya_xl
Ответ CriminalJoint62
0 преданности. А он был моим кумиром 💔😪
Дело не в самой преданности, а в заявлениях Лилларда, что он с Портлендом до конца, титул только дома, к другим звездам не поедет и бла бла бла. Было смешно за этим наблюдать)
Если не учитывать этот момент, то плевать на преданность, потому что клубы легко сливают почти любых игроков, если это выгодно, даже не предупреждая.
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Саня Ларёк
Ответ sanya_xl
Дело не в самой преданности, а в заявлениях Лилларда, что он с Портлендом до конца, титул только дома, к другим звездам не поедет и бла бла бла. Было смешно за этим наблюдать) Если не учитывать этот момент, то плевать на преданность, потому что клубы легко сливают почти любых игроков, если это выгодно, даже не предупреждая.
Всему есть предел. Человек мог говорить, потому что верил в такой исход. Но когда понял что все идёт не так, решил уйти. Какие к нему претензии? Жизнь вообще адаптивная. Если ты не реагируешь на конкретные ситуации, то обычно становится хуже и хуже.
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vakhtanginho
Ответ Саня Ларёк
Всему есть предел. Человек мог говорить, потому что верил в такой исход. Но когда понял что все идёт не так, решил уйти. Какие к нему претензии? Жизнь вообще адаптивная. Если ты не реагируешь на конкретные ситуации, то обычно становится хуже и хуже.
Проблема в том, что выкручивая руки руководству ПТБ, он наносит сильный урон команде. Майами вряд-ли сможет адекватный пакет предложить, так как не имеет хороших активов. Портленду выгодняй найти на рынке другой вариант.
Очень надеюсь, что Портленд не прогнется под капризную звезду.
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LBJ236
хотеть не вредно
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Эрмек Акбаев
Ответ copti_san
Ну дак он сам виноват, что столько ждал, мог ведь спокойно без всех этих слов про верность просто уйти пару лет назад, не продлевая контракт с Портлендом, тогда перспективы были не особо лучше, чем щас. Но он решил выбрать деньги и лицемерные словечки про преданность и испортившуюся лигу с супертимами, а щас после всего этого такой "Ой, ребят, а знаете, я конечно люблю это место и верен ему, но давайте-ка вы меня обменяете отсюда, и обменяете не куда сами захотите, а куда я скажу, и мне всё равно, что у меня долгосрочный контракт на большие деньги с вами". То есть это должно быть нормальным явлением?
Ну так лол, руководство сами говорили, что соберёт команда претендующую на титул вместе с Лиллардом. И тут по факту провинились и клуб, и сам Лиллард
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