Дэмиан Лиллард согласен играть только за «Хит»

Защитник «Блейзерс Дэмиан Лиллард требует обмена исключительно в « ». Как утверждает инсайдер The Athletic Сэм Эмик, игрок намерен продолжить карьеру именно в «Хит»: «Он хочет играть вместе с Джимми Батлером и Бэмом Адебайо, расти в рамках знаменитой «культуры «Хит» под руководством Пэта Райли и Эрика Споэльстры и стать тем, что им не хватало для завоевания титула».

Ранее сообщалось, что в услугах Лилларда заинтересованы «Филадельфия», «Клипперс», «Юта» и «Бруклин».

Генеральный менеджер « » Джо Кронин заявил, что клуб не намерен ограничивать себя предложением «Майами» и ждет за Лилларда «компенсацию звездного уровня».

Лиллард передумал играть за «Портленд» после того, как клуб пренебрег его сигналами и отказался от обмена 3-го пика драфта, под которым выбрал защитника Скута Хендерсона.