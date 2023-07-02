Дэмиан Лиллард согласен играть только за «Хит»
Защитник «Блейзерс Дэмиан Лиллард требует обмена исключительно в «Майами». Как утверждает инсайдер The Athletic Сэм Эмик, игрок намерен продолжить карьеру именно в «Хит»: «Он хочет играть вместе с Джимми Батлером и Бэмом Адебайо, расти в рамках знаменитой «культуры «Хит» под руководством Пэта Райли и Эрика Споэльстры и стать тем, что им не хватало для завоевания титула».
Ранее сообщалось, что в услугах Лилларда заинтересованы «Филадельфия», «Клипперс», «Юта» и «Бруклин».
Генеральный менеджер «Портленда» Джо Кронин заявил, что клуб не намерен ограничивать себя предложением «Майами» и ждет за Лилларда «компенсацию звездного уровня».
Лиллард передумал играть за «Портленд» после того, как клуб пренебрег его сигналами и отказался от обмена 3-го пика драфта, под которым выбрал защитника Скута Хендерсона.
Нет никакой лояльности, только громкие заявления.
Когда подписывал контракт , мог и ужаться в деньгах для подписания других игроков, если уж одна команда на всю карьеру , пусть и без титула.
Если не учитывать этот момент, то плевать на преданность, потому что клубы легко сливают почти любых игроков, если это выгодно, даже не предупреждая.
Очень надеюсь, что Портленд не прогнется под капризную звезду.