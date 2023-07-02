«Кто?🙄». Джейлен Брансон отреагировал на подписание Дивинченцо
«Нью-Йорк» заключил четырехлетнее соглашение с защитником Донте Дивинченцо на сумму 50 млн долларов.
Лидер «Никс», бывший партнер Дивинченцо по университету Вилланова Джейлен Брансон одним словом отреагировал на подписание товарища.
«Кто?🙄», – написал Брансон на своей странице в социальной сети.
Ранее «Никс» отдали форварда Оби Топпина в «Индиану», чтобы освободить место в ростере и получить возможность выдать Дивинченцо контракт по полному исключению среднего уровня для команды, не платящей налог на роскошь.
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