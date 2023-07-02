«Кто?🙄». Джейлен Брансон отреагировал на подписание Дивинченцо

Теги Нью-Йорк НБА Донте Дивинченцо Джейлен Брансон Баскетбол

«Нью-Йорк» заключил четырехлетнее соглашение с защитником Донте Дивинченцо на сумму 50 млн долларов.

Лидер «Никс», бывший партнер Дивинченцо по университету Вилланова Джейлен Брансон одним словом отреагировал на подписание товарища.

«Кто?🙄», – написал Брансон на своей странице в социальной сети.

Ранее «Никс» отдали форварда Оби Топпина в «Индиану», чтобы освободить место в ростере и получить возможность выдать Дивинченцо контракт по полному исключению среднего уровня для команды, не платящей налог на роскошь.

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5 комментариев

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Lokomotiv__1992
Что бы чего то серьезного добиться пора уже обменять Рэндела на топ звезду и так то дело попрет ) команда интересная
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Stranfio
Воссоединение Брансона, Харта и Дивиченцо это будет интересно.
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Kraa
Всех корешей Брансону подогнали)
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namankey
Ответ Lokomotiv__1992
Что бы чего то серьезного добиться пора уже обменять Рэндела на топ звезду и так то дело попрет ) команда интересная
Как минимум они должны подождать до дедлайна, чтобы на Рэндла цена поднялась
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Stranfio
Ответ Lokomotiv__1992
Что бы чего то серьезного добиться пора уже обменять Рэндела на топ звезду и так то дело попрет ) команда интересная
Мне кажется как сказал оратор выше, будут ждать до Дедлайна, уверен что и там будут суперсделки, пол сезона пройдет, а там посмотрят команды с Запада, те кто могут что-то за него предложить и возможно обменяют.
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