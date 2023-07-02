«Майами» подпишет контракт с Орландо Робинсоном

« » планирует заключить полноценное соглашение с центровым Орландо Робинсоном (22 года, 213 см).

Об этом сообщает обозреватель «Хит» Энтони Чэнг.

Ранее центровой дважды был на двустороннем контракте.

Робинсон принял участие в 31 матче регулярки-2022/23, набирая в среднем 3,7 очка и 4,1 подбора за 13,7 минуты на паркете.

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