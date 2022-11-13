«Майами» отчислит Дрю Смита, подпишет Орландо Робинсона

Теги переходы Майами Портленд драфт НБА Летняя лига НБА Дрю Смит Орландо Робинсон Баскетбол

«Майами» отчислит атакующего защитника Дрю Смита (24 года, 191 см), который выступал на условиях двустороннего соглашения.

Смит появился на площадке только в одном матче регулярного чемпионата. 26 октября он сыграл против «Портленда» 5 минут и набрал 2 очка.

На освободившееся место «Хит» подписали центрового Орландо Робинсона (22 года, 213 см). Он также подпишет двусторонний контракт.

Робинсон не был выбран на драфте НБА этого года. Центровой провел 7 матчей за «Майами» в Летней лиге, набирая в среднем 9,1 очка и 7,6 подбора.

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные