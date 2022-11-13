«Майами» отчислит Дрю Смита, подпишет Орландо Робинсона

отчислит атакующего защитника Дрю Смита (24 года, 191 см), который выступал на условиях двустороннего соглашения.

Смит появился на площадке только в одном матче регулярного чемпионата. 26 октября он сыграл против 5 минут и набрал 2 очка.

На освободившееся место «Хит» подписали центрового Орландо Робинсона (22 года, 213 см). Он также подпишет двусторонний контракт.

Робинсон не был выбран на драфте НБА этого года. Центровой провел 7 матчей за «Майами» в Летней лиге, набирая в среднем 9,1 очка и 7,6 подбора.

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