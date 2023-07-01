«Бостон», скорее всего, расстанется с Грантом Уильямсом

«Селтикс» вряд ли сохранят в составе форварда (24 года, 198 см), который стал ограниченно свободным агентом, сообщает The Boston Globe.

Ранее « » приобрел у «Вашингтона» тяжелого форварда Кристапса Порзингиса. Ожидается, что команда будет использовать в передней линии ротацию из трех человек – Порзингиса, Эла Хорфорда и Роберта Уильямса – а также заигрывать Джейсона Тейтума на позиции четвертого номера в маленьких пятерках.

В прошлом году Уильямс добивался продления контракта на 4 года и 54 миллиона долларов.

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