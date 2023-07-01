«Бостон», скорее всего, расстанется с Грантом Уильямсом

Теги возможные переходы Бостон НБА Грант Уильямс Баскетбол

«Селтикс» вряд ли сохранят в составе форварда Гранта Уильямса (24 года, 198 см), который стал ограниченно свободным агентом, сообщает The Boston Globe.

Ранее «Бостон» приобрел у «Вашингтона» тяжелого форварда Кристапса Порзингиса. Ожидается, что команда будет использовать в передней линии ротацию из трех человек – Порзингиса, Эла Хорфорда и Роберта Уильямса – а также заигрывать Джейсона Тейтума на позиции четвертого номера в маленьких пятерках.

В прошлом году Уильямс добивался продления контракта на 4 года и 54 миллиона долларов.

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5 комментариев

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sedric
Ему предложили контракт, он отказался. Прошлый сезон провел откровенно паршиво, а теперь команд, которые готовы дать ему больше, и не осталось фактически.
+14
-1
+13
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Кирилл Изжогин
Если он после такого сезона всё просит 54/4, то уж лучше отпускать.
1+1 со вменяемой зарплатой было бы рационально для всех - «а через год-два посмотрим на сколько наиграешь»
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Zugvogels
И куда он сейчас пойдет интересно, и за какую зп?
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