«Клипперс» возобновили переговоры с «Бостоном» по Малкольму Брогдону

«Клипперс» вновь вступили в переговоры с « » по обмену защитника Малкольма Брогдона, информирует инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

« » были третьей командой в сорвавшейся сделке с участием «Вашингтона».

Тогда стало известно, что «парусники» вышли из сделки из-за опасений по состоянию здоровья .

Защитник получил разрыв сухожилия, переходящего из локтевого сустава в предплечье. Он получил повреждение в первой игре противостояния с «Хит» (3-4), когда оборонялся против Кевина Лава.

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