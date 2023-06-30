«Клипперс» возобновили переговоры с «Бостоном» по Малкольму Брогдону
«Клипперс» вновь вступили в переговоры с «Бостоном» по обмену защитника Малкольма Брогдона, информирует инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.
«Клипперс» были третьей командой в сорвавшейся сделке с участием «Вашингтона».
Тогда стало известно, что «парусники» вышли из сделки из-за опасений по состоянию здоровья Брогдона.
Защитник получил разрыв сухожилия, переходящего из локтевого сустава в предплечье. Он получил повреждение в первой игре противостояния с «Хит» (3-4), когда оборонялся против Кевина Лава.
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