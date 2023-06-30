«Клипперс» возобновили переговоры с «Бостоном» по Малкольму Брогдону

Теги возможные переходы Бостон Клипперс НБА Малкольм Брогдон Баскетбол

«Клипперс» вновь вступили в переговоры с «Бостоном» по обмену защитника Малкольма Брогдона, информирует инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

«Клипперс» были третьей командой в сорвавшейся сделке с участием «Вашингтона».

Тогда стало известно, что «парусники» вышли из сделки из-за опасений по состоянию здоровья Брогдона.

Защитник получил разрыв сухожилия, переходящего из локтевого сустава в предплечье. Он получил повреждение в первой игре противостояния с «Хит» (3-4), когда оборонялся против Кевина Лава.

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4 комментария

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Tim Timson
выздоровел?)
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Jerry Rodrogha
Такую сделку сорвали нам и ещё чего-то хотят? А дать то они что могут теперь?
+3
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maryat
Ответ Tim Timson
выздоровел?)
Там похоже как у нас, больше 10 дней на больничном нельзя
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mqh9pzrxgf
Ответ Jerry Rodrogha
Такую сделку сорвали нам и ещё чего-то хотят? А дать то они что могут теперь?
Мориса спихнуть хотят) или пауэла (но учитывая что Гордона не продлили то вряд ли пауэла), так что хотят свой неликвид спихнуть который у нас уже бегал.
Вероятнее всего опять трехсторонний обмен будет
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