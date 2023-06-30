Боян Дублевич покинет «Валенсию» после 11 сезонов в команде
Центровой «Валенсии» Боян Дублевич покинет команду после 11 лет в составе, передает пресс-служба клуба.
«Боян Дублевич покидает команду после одиннадцати сезонов в составе «Валенсии», последние четыре из которых он был капитаном и стал легендой этого клуба», – говорится в заявлении команды.
Дублевич дважды стал победителем Еврокубка (2014, 2019), MVP финала чемпионата Испании в 2017 году и обладателем Суперкубка в том же сезоне. Черногорский бигмэн является лучшим бомбардиром в истории «Валенсии».
В прошедшем сезоне Евролиги 31-летний центровой набирал в среднем 11,7 очка и 4,8 подбора.
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