Кевин Пантер и Боян Дублевич – во 2-й символической пятерке Еврокубка

Теги Еврокубок Партизан Цедевита-Олимпия Валенсия Ульм Яка Блажич Боян Дублевич Семаджей Кристон Кевин Пантер Калеб Хоумсли Гамбург Баскетбол

Еврокубок представил вторую символическую пятерку по итогам сезона-2021/22.

В пятерку вошли Кевин Пантер («Партизан»), Яка Блажич («Цедевита-Олимпия»), Боян Дублевич («Валенсия»), Семаджей Кристон («Ульм») и Калеб Хоумсли («Гамбург»).

Ранее была объявлена первая пятерка сезона.

В решающем матче сезона сойдутся «Виртус» и «Бурсаспор».

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