Кевин Пантер и Боян Дублевич – во 2-й символической пятерке Еврокубка

Еврокубок представил вторую символическую пятерку по итогам сезона-2021/22.
В пятерку вошли Кевин Пантер («Партизан»), Яка Блажич («Цедевита-Олимпия»), Боян Дублевич («Валенсия»), Семаджей Кристон («Ульм») и Калеб Хоумсли («Гамбург»).
Ранее была объявлена первая пятерка сезона.
В решающем матче сезона сойдутся «Виртус» и «Бурсаспор».
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