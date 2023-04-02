Джейсон Кидд о том, почему не стал выпускать Макги: «Я думал, что наши центровые справятся»

Теги Даллас Майами Джейсон Кидд НБА Джавейл Макги Коди Зеллер Дуайт Пауэлл Кристиан Вуд Макси Клебер Баскетбол

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд ответил на вопрос, почему не стал задействовать центрового команды Джавейла Макги в гостевом поражении от «Майами» (122:129).

«Я думал, что наши центровые справятся. Посмотрите на Коди Зеллера, он провел очень хороший матч. Вероятно, был икс-фактором сегодня. Глядя на Макси Клебера, Кристиана Вуда и Дуайта Пауэлла, мы решили, что именно с этой группой у нас больше всего шансов победить сегодня», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

За 4 матча до конца текущего сезона «Мэвс» (37-41) находятся вне зоны плей-ин – до «Оклахомы» одна победа. Последний матч выездного турне техасцы проведут сегодня против «Атланты». Впереди у них «Сакраменто», «Чикаго» и «Сперс».

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1 комментарий

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ygcn5c2ty9
Как итог, Майами делает больше 10 подборов нападении, у Далласа - 1, а Вуд играет 12 минут.
+3
0
+3
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