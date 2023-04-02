Джейсон Кидд о том, почему не стал выпускать Макги: «Я думал, что наши центровые справятся»

Главный тренер « » ответил на вопрос, почему не стал задействовать центрового команды в гостевом поражении от « » (122:129).

«Я думал, что наши центровые справятся. Посмотрите на Коди Зеллера, он провел очень хороший матч. Вероятно, был икс-фактором сегодня. Глядя на Макси Клебера, и Дуайта Пауэлла, мы решили, что именно с этой группой у нас больше всего шансов победить сегодня», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

За 4 матча до конца текущего сезона «Мэвс» (37-41) находятся вне зоны плей-ин – до «Оклахомы» одна победа. Последний матч выездного турне техасцы проведут сегодня против «Атланты». Впереди у них «Сакраменто», «Чикаго» и «Сперс».

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