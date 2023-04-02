Джейсон Кидд о том, почему не стал выпускать Макги: «Я думал, что наши центровые справятся»
Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд ответил на вопрос, почему не стал задействовать центрового команды Джавейла Макги в гостевом поражении от «Майами» (122:129).
«Я думал, что наши центровые справятся. Посмотрите на Коди Зеллера, он провел очень хороший матч. Вероятно, был икс-фактором сегодня. Глядя на Макси Клебера, Кристиана Вуда и Дуайта Пауэлла, мы решили, что именно с этой группой у нас больше всего шансов победить сегодня», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.
За 4 матча до конца текущего сезона «Мэвс» (37-41) находятся вне зоны плей-ин – до «Оклахомы» одна победа. Последний матч выездного турне техасцы проведут сегодня против «Атланты». Впереди у них «Сакраменто», «Чикаго» и «Сперс».
От Гордона до Голдина: европейцы в «Финале четырех» NCAA
Парень из Нальчика сыграет в «Финале четырех» NCAA. Готовы к «Мартовскому безумию»?
1 комментарий