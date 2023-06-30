«Майами» предложил Гэйбу Винсенту контракт на 3 года с зарплатой более 7 млн за сезон. Игрок отказал

« » сделал предложение контракта разыгрывающему на 3 года с зарплатой более 7 млн долларов за сезон.

По информации обозревателя «Хит» Бэрри Джексона, это «не сдвинуло переговоры с мертвой точки».

Сообщается, что вероятность, что Винсент останется в команде, стала еще ниже.

Винсент провел лучший сезон в карьере, набирая 9,4 очка, 2,1 подбора и 2,5 передачи за 25,9 минуты в среднем за матч, и помог команде дойти до финала НБА.

В плей-офф его показатели увеличились до 12,7 очка, 1,4 подбора и 3,5 передачи за 30,5 минуты на паркете.

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