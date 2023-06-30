«Майами» предложил Гэйбу Винсенту контракт на 3 года с зарплатой более 7 млн за сезон. Игрок отказал

Теги возможные переходы Майами НБА Гэйб Винсент Баскетбол

«Майами» сделал предложение контракта разыгрывающему Гэйбу Винсенту на 3 года с зарплатой более 7 млн долларов за сезон.

По информации обозревателя «Хит» Бэрри Джексона, это «не сдвинуло переговоры с мертвой точки».

Сообщается, что вероятность, что Винсент останется в команде, стала еще ниже.

Винсент провел лучший сезон в карьере, набирая 9,4 очка, 2,1 подбора и 2,5 передачи за 25,9 минуты в среднем за матч, и помог команде дойти до финала НБА.

В плей-офф его показатели увеличились до 12,7 очка, 1,4 подбора и 3,5 передачи за 30,5 минуты на паркете.

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12 комментариев

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Вячеслав Речапов
Ответ Stranfio
Мне нравится Винсент, но какую именно он хотел ЗП 10 лямов?
конечно, он себя отлично проявил, особенно в плей-офф, а в Хит одни жмоты сидят в руководстве.
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Stranfio
Мне нравится Винсент, но какую именно он хотел ЗП 10 лямов?
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Король Лев
Он лучше пухляша Лаури. Стоит не меньше 18 млн в сезон.
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Палладио
Майями его, можно сказать, на помойке нашли, отмыли, очистили от очисток, а он им фигвамы рисует.
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pulyalke
за 23 номер торгуется явно))
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scorp19
Лучший сезон в карьере 9,4 очка, 2,5 передачи ))
И сколько он хочет за это бабла ? Майами предложили адекватные деньги, ровно столько он и стоит, остальное будет переплата.
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Фёдор Молчанов
Ответ Stranfio
Мне нравится Винсент, но какую именно он хотел ЗП 10 лямов?
Игроки старта меньше 10 млн не получают)
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Stranfio
Ответ Вячеслав Речапов
конечно, он себя отлично проявил, особенно в плей-офф, а в Хит одни жмоты сидят в руководстве.
Ну я прочитал статью, по поводу ввода нового СВА, в принципе они могут ему и 12 лямов дать, просто они прощупывают. ведь внезапно на рынке появился Харден и Ирвинг не понятно чего хочет. Поэтому Майами хотел подешевле подписать, но посмотрим что будет дальше.
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Stranfio
Ответ Фёдор Молчанов
Игроки старта меньше 10 млн не получают)
ну так Майами же пока не знают кто у них будет в старте если условного Лилларда возьмут))
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Роман Новак
Ответ Вячеслав Речапов
конечно, он себя отлично проявил, особенно в плей-офф, а в Хит одни жмоты сидят в руководстве.
не жмоты а прагматики...
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гилберт
Ответ Stranfio
Мне нравится Винсент, но какую именно он хотел ЗП 10 лямов?
Он бы хотел 50 в год, но согласен и на 10.
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