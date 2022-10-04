«Парма» вела переговоры с Бруно Кабокло. Бразилец решил не ехать в Россию («Свободный агент»)

«Парма» была близка к подписанию бразильского форварда Бруно Кабокло (27 лет, 206 см).

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Баскетболист с опытом игры в НБА (105 матчей за «Торонто», «Мемфис» и «Хьюстон») дал предварительное согласие на переход в пермский клуб, но в итоге отказался на фоне новостей о мобилизации и готовящихся референдумах.

Этим летом 20-й номер драфта НБА-2014 подписал контракт «Бостоном», но в конце сентября был отчислен из команды. Прошлый сезон Кабокло провел за «Сан-Паоло» и был признан MVP чемпионата Бразилии.

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