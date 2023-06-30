Кристапс Порзингис: «Лег спать в 4 утра так и не зная, обменяют меня в «Бостон» или нет»

Теги Бостон НБА Вашингтон Кристапс Порзингис Баскетбол

Форвард Кристапс Порзингис вспомнил день, когда его обменяли из «Вашингтона» в «Бостон».

«Это был сумасшедший день. Я уже собирался ложиться спать, но тут услышал новость о том, что первоначальная сделка не состоялась, так что пришлось повременить.

Но примерно в 4 часа утра я подумал: «Хорошо, все-таки пора уже лечь, а там уже посмотрим, что произойдет».

Когда проснулся утром, увидел, что все случилось, сделка состоялась. Я был очень взволнован и очень рад этому, счастлив.

Это возможность играть за очень хорошую команду и сделать ее сильнее, что-то привнести. Я надеюсь помочь бостонским парням, облегчить их жизнь. Переход в организацию столь высокого уровня, исторический, культовый клуб НБА, дался мне очень легко. Я без проблем согласился воспользоваться опцией в контракте», – заявил латыш.

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1 комментарий

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Stranfio
Честно не знаю как он впишется, но будет интересно понаблюдать.
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