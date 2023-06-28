Ливан набрал 20 очков в матче против Испании. Это антирекорд чемпионатов мира U19
Сборная Ливана проиграла команде Испании со счетом 20:102 в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира для игроков не старше 19 лет, установив антирекорд по количеству набранных очков в одном матче в истории турнира.
Ранее рекорд принадлежал сборной Кот-д’Ивуара, которая проиграла США со счетом 29:88.
Самым результативным составе ливанской команды стал Карим Ртайл, набравший 8 очков. Ливан реализовал 8 из 55 бросков с игры, включая 1 из 16 из-за дуги.
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Я когда вечерком выхожу мяч побросать в кольцо, примерно с таким же процентом бросаю. Правда без сопротивления
Правда, я искренне не понимаю, зачем такой формат чемпионата, при котором в плей-оыы выходят вообще все команды? чтобы вот такие пассажиры были?