Ливан набрал 20 очков в матче против Испании. Это антирекорд чемпионатов мира U19

Теги молодежная сборная Испании молодежный ЧМ-2023 U19 молодежная сборная Ливана Баскетбол

Сборная Ливана проиграла команде Испании со счетом 20:102 в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира для игроков не старше 19 лет, установив антирекорд по количеству набранных очков в одном матче в истории турнира.

Ранее рекорд принадлежал сборной Кот-д’Ивуара, которая проиграла США со счетом 29:88.

Самым результативным составе ливанской команды стал Карим Ртайл, набравший 8 очков. Ливан реализовал 8 из 55 бросков с игры, включая 1 из 16 из-за дуги.

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3 комментария

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andrushapumba
8 из 55
1 из 16

Я когда вечерком выхожу мяч побросать в кольцо, примерно с таким же процентом бросаю. Правда без сопротивления
+11
0
+11
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Savardus
Забавно, что Ливан Американцам накидал в 3.5 раза больше очков.

Правда, я искренне не понимаю, зачем такой формат чемпионата, при котором в плей-оыы выходят вообще все команды? чтобы вот такие пассажиры были?
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-1
0
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