Чемпионат мира U19. Бразилия встретится с Сербией, Словения сыграет с США и другие матчи

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Сегодня в Венгрии продолжится молодежный чемпионат мира для игроков младше 19 лет.

Во второй игровой день Бразилия встретится с Сербией, Словения сыграет с США.

Чемпионат мира U19

Венгрия

Групповой этап

Группа А

Испания – Франция

25 июня. 15:30

Китай – Канада

25 июня. 16:00

Положение команд: Испания – 1-0, Франция – 1-0, Китай – 0-1, Канада – 0-1.

Группа В

Словения – США

25 июня. 21:00

Мадагаскар – Ливан

25 июня. 20:30

Положение команд: США – 1-0, Словения – 1-0, Ливан – 0-1, Мадагаскар – 0-1.

Группа C

Бразилия – Сербия

25 июня. 13:30

Египет – Япония

25 июня. 13:00

Положение команд: Бразилия – 1-0, Сербия – 1-0, Египет – 0-1, Япония – 0-1.

Группа D

Венгрия – Аргентина

25 июня. 18:30

Турция – Южная Корея

25 июня. 18:00

Положение команд: Венгрия – 1-0, Турция – 1-0, Аргентина – 0-1, Южная Корея – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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