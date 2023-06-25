Чемпионат мира U19. Бразилия встретится с Сербией, Словения сыграет с США и другие матчи
Сегодня в Венгрии продолжится молодежный чемпионат мира для игроков младше 19 лет.
Во второй игровой день Бразилия встретится с Сербией, Словения сыграет с США.
Венгрия
Групповой этап
Группа А
Испания – Франция
25 июня. 15:30
Китай – Канада
25 июня. 16:00
Положение команд: Испания – 1-0, Франция – 1-0, Китай – 0-1, Канада – 0-1.
Группа В
Словения – США
25 июня. 21:00
Мадагаскар – Ливан
25 июня. 20:30
Положение команд: США – 1-0, Словения – 1-0, Ливан – 0-1, Мадагаскар – 0-1.
Группа C
Бразилия – Сербия
25 июня. 13:30
Египет – Япония
25 июня. 13:00
Положение команд: Бразилия – 1-0, Сербия – 1-0, Египет – 0-1, Япония – 0-1.
Группа D
Венгрия – Аргентина
25 июня. 18:30
Турция – Южная Корея
25 июня. 18:00
Положение команд: Венгрия – 1-0, Турция – 1-0, Аргентина – 0-1, Южная Корея – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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