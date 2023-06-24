Чемпионат мира U19. США – Мадагаскар, Сербия против Египта и другие матчи

Сегодня в Венгрии стартовал молодежный чемпионат мира для игроков младше 19 лет.

В первый игровой день США встретятся с Мадагаскаром, Сербия сойдется с Египтом.

Чемпионат мира U19

Венгрия

Групповой этап

Группа А

Франция – Китай

24 июня. 20:30

КАНАДА – Испания

24 июня. 21:00

Положение команд: Канада – 0-0, Франция – 0-0, Китай – 0-0, Испания – 0-0.

Группа В

Ливан – Словения

24 июня. 13:00

США – Мадагаскар

24 июня. 13:30

Положение команд: Ливан – 0-0, США – 0-0, Мадагаскар – 0-0, Словения – 0-0.

Группа C

Сербия – Египет

24 июня. 15:30

Япония – Бразилия

24 июня. 16:00

Положение команд: Сербия – 0-0, Япония – 0-0, Бразилия – 0-0, Египет – 0-0.

Группа D

Аргентина – Турция

24 июня. 18:00

Южная Корея – Венгрия

24 июня. 18:30

Положение команд: Аргентина – 0-0, Южная Корея – 0-0, Венгрия – 0-0, Турция – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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