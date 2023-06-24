Чемпионат мира U19. США – Мадагаскар, Сербия против Египта и другие матчи
Сегодня в Венгрии стартовал молодежный чемпионат мира для игроков младше 19 лет.
В первый игровой день США встретятся с Мадагаскаром, Сербия сойдется с Египтом.
Венгрия
Групповой этап
Группа А
Франция – Китай
24 июня. 20:30
КАНАДА – Испания
24 июня. 21:00
Положение команд: Канада – 0-0, Франция – 0-0, Китай – 0-0, Испания – 0-0.
Группа В
Ливан – Словения
24 июня. 13:00
США – Мадагаскар
24 июня. 13:30
Положение команд: Ливан – 0-0, США – 0-0, Мадагаскар – 0-0, Словения – 0-0.
Группа C
Сербия – Египет
24 июня. 15:30
Япония – Бразилия
24 июня. 16:00
Положение команд: Сербия – 0-0, Япония – 0-0, Бразилия – 0-0, Египет – 0-0.
Группа D
Аргентина – Турция
24 июня. 18:00
Южная Корея – Венгрия
24 июня. 18:30
Положение команд: Аргентина – 0-0, Южная Корея – 0-0, Венгрия – 0-0, Турция – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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