Чемпионат мира U19. 1/8 финала. Китай – США, Бразилия сыграет с Аргентиной и другие матчи

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Сегодня в Венгрии начнется плей-офф молодежного чемпионата мира для игроков не старше 19 лет.

В 1/8 финала Китай встретится с США, Бразилия сыграет с Аргентиной.

Чемпионат мира U19

Венгрия

Плей-офф

1/8 финала

Испания – Ливан

28 июня. 13:00

Канада – Словения

28 июня. 13:30

Франция – Мадагаскар

28 июня. 15:30

Китай – США

28 июня. 16:00

Бразилия – Аргентина

28 июня. 18:00

Япония – Венгрия

28 июня. 18:30

Сербия – Южная Корея

28 июня. 20:30

Египет – Турция

28 июня. 21:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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