Чемпионат мира U19. 1/8 финала. Китай – США, Бразилия сыграет с Аргентиной и другие матчи
Сегодня в Венгрии начнется плей-офф молодежного чемпионата мира для игроков не старше 19 лет.
В 1/8 финала Китай встретится с США, Бразилия сыграет с Аргентиной.
Венгрия
Плей-офф
1/8 финала
Испания – Ливан
28 июня. 13:00
Канада – Словения
28 июня. 13:30
Франция – Мадагаскар
28 июня. 15:30
Китай – США
28 июня. 16:00
Бразилия – Аргентина
28 июня. 18:00
Япония – Венгрия
28 июня. 18:30
Сербия – Южная Корея
28 июня. 20:30
Египет – Турция
28 июня. 21:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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