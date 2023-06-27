Чемпионат мира U19. Канада – Франция, Ливан сыграет с США и другие матчи

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Сегодня в Венгрии продолжится молодежный чемпионат мира для игроков не старше 19 лет.

В третий игровой день Канада встретится с Францией, Ливан поборется с США.

Чемпионат мира U19

Венгрия

Групповой этап

Группа А

Канада – ФРАНЦИЯ 

27 июня. 13:30

КИТАЙ – Испания

27 июня. 13:30

Положение команд: Испания – 2-0, Франция – 1-1, Канада – 1-1, Китай – 0-2.

Группа В

ЛИВАН – США

27 июня. 16:00

Мадагаскар – Словения

27 июня. 16:00

Положение команд: США – 2-0, Словения – 1-1, Мадагаскар – 1-1, Ливан – 0-2.

Группа C

Бразилия – Египет 

27 июня. 21:00

СЕРБИЯ – Япония

27 июня. 21:30

Положение команд: Сербия – 2-0, Бразилия – 1-1, Япония – 1-1, Египет – 0-2.

Группа D

Венгрия – Турция

27 июня. 18:30

АРГЕНТИНА – Южная Корея

27 июня. 18:30

Положение команд: Турция – 2-0, Венгрия – 2-0, Аргентина – 0-2, Южная Корея – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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