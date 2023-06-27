Чемпионат мира U19. Канада – Франция, Ливан сыграет с США и другие матчи
Сегодня в Венгрии продолжится молодежный чемпионат мира для игроков не старше 19 лет.
В третий игровой день Канада встретится с Францией, Ливан поборется с США.
Венгрия
Групповой этап
Группа А
Канада – ФРАНЦИЯ
27 июня. 13:30
КИТАЙ – Испания
27 июня. 13:30
Положение команд: Испания – 2-0, Франция – 1-1, Канада – 1-1, Китай – 0-2.
Группа В
ЛИВАН – США
27 июня. 16:00
Мадагаскар – Словения
27 июня. 16:00
Положение команд: США – 2-0, Словения – 1-1, Мадагаскар – 1-1, Ливан – 0-2.
Группа C
Бразилия – Египет
27 июня. 21:00
СЕРБИЯ – Япония
27 июня. 21:30
Положение команд: Сербия – 2-0, Бразилия – 1-1, Япония – 1-1, Египет – 0-2.
Группа D
Венгрия – Турция
27 июня. 18:30
АРГЕНТИНА – Южная Корея
27 июня. 18:30
Положение команд: Турция – 2-0, Венгрия – 2-0, Аргентина – 0-2, Южная Корея – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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