Джейлен Адамс продолжит карьеру в «Тюрк Телекоме»

«Тюрк Телеком» усилился американским разыгрывающим Джейленом Адамсом (27 лет, 191 см), который в прошлом сезоне выступал за « ».

Турецкий клуб претендует на участие в предстоящем сезоне Евролиги. « » вышел в финал Еврокубка, где уступил «Гран-Канарии». Испанцы решили не пользоваться правом сыграть в Евролиге-23/24.

Адамс в минувшем сезоне набирал за «Маккаби» 6,7 очка, 1,4 подбора и 1,3 передачи в среднем за матч.

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