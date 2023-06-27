Джейлен Адамс продолжит карьеру в «Тюрк Телекоме»

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика чемпионат Турции Тюрк Телеком Джейлен Адамс 1995 Баскетбол

«Тюрк Телеком» усилился американским разыгрывающим Джейленом Адамсом (27 лет, 191 см), который в прошлом сезоне выступал за «Маккаби Тель-Авив».

Турецкий клуб претендует на участие в предстоящем сезоне Евролиги. «Тюрк Телеком» вышел в финал Еврокубка, где уступил «Гран-Канарии». Испанцы решили не пользоваться правом сыграть в Евролиге-23/24.

Адамс в минувшем сезоне Евролиги набирал за «Маккаби» 6,7 очка, 1,4 подбора и 1,3 передачи в среднем за матч.

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