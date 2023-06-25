«Црвена Звезда» будет играть в следующем сезоне Евролиги. Клуб заплатил 500 000 евро за wild-card

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан Црвена Звезда MTS Валенсия Тюрк Телеком Баскетбол

«Црвена Звезда» продолжит выступать в Евролиге в следующем сезоне, несмотря на поражение от «Партизана» в финале Адриатической лиги, сообщает сербское издание Telegraf.rs.

Клуб из Белграда закрепил за собой участие в турнире с помощью wild-card, за которую заплатил 500 000 евро.

«Партизан» обеспечил себе место в Евролиге, став победителем Адриатической лиги. На вторую wild-card претендуют испанская «Валенсия» и турецкий «Тюрк Телеком».

Евролига объявит список участников следующего сезона 29 июня.

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4 комментария

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KAYUR-2014
Вот куда Давидовац-то двинул... В Евролигу.
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dmitriy
Второе место думаю туркам отдадут, все таки генеральный спонсор турнира.....
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nikitosdaipoltos
Ответ dmitriy
Второе место думаю туркам отдадут, все таки генеральный спонсор турнира.....
финалисты Еврокубка и игра симпатичная. Правда тренер талантливый ушёл и смущает, что упустили реальный шанс побороться за чемпионство в Турции.
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