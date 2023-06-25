«Црвена Звезда» будет играть в следующем сезоне Евролиги. Клуб заплатил 500 000 евро за wild-card

« » продолжит выступать в Евролиге в следующем сезоне, несмотря на поражение от « » в финале Адриатической лиги, сообщает сербское издание Telegraf.rs.

Клуб из Белграда закрепил за собой участие в турнире с помощью wild-card, за которую заплатил 500 000 евро.

«Партизан» обеспечил себе место в , став победителем Адриатической лиги. На вторую wild-card претендуют испанская « » и турецкий « ».

Евролига объявит список участников следующего сезона 29 июня.

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