«Црвена Звезда» будет играть в следующем сезоне Евролиги. Клуб заплатил 500 000 евро за wild-card
«Црвена Звезда» продолжит выступать в Евролиге в следующем сезоне, несмотря на поражение от «Партизана» в финале Адриатической лиги, сообщает сербское издание Telegraf.rs.
Клуб из Белграда закрепил за собой участие в турнире с помощью wild-card, за которую заплатил 500 000 евро.
«Партизан» обеспечил себе место в Евролиге, став победителем Адриатической лиги. На вторую wild-card претендуют испанская «Валенсия» и турецкий «Тюрк Телеком».
Евролига объявит список участников следующего сезона 29 июня.
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