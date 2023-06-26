«Портленд» объявил «Рип Сити Ремикс» своим новым фарм-клубом

« » определился с названием и логотипом нового фарм-клуба, который будет выступать в G-лиге.

Команда будет называться «Рип Сити Ремикс» (Rip City Remix).

«Ремикс» – отражает город Портленд, сообщество и культуру и черпает вдохновение в ремиксе того, что уже удивительно, чтобы улучшить, обновить и превратить в нечто экстраординарное», – говорится в заявлении организации.

Рик Адельман создал команду мечты, но на пути встали травмы, судьи и Шак. История «Сакраменто» 90-00-х

Коллажи на стыке искусства и спорта – то, ради чего стоит заходить в интернет

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала