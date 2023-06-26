«Портленд» объявил «Рип Сити Ремикс» своим новым фарм-клубом

Теги Портленд НБА G-лига Баскетбол

«Портленд» определился с названием и логотипом нового фарм-клуба, который будет выступать в G-лиге.

Команда будет называться «Рип Сити Ремикс» (Rip City Remix).

«Ремикс» – отражает город Портленд, сообщество и культуру и черпает вдохновение в ремиксе того, что уже удивительно, чтобы улучшить, обновить и превратить в нечто экстраординарное», – говорится в заявлении организации.

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