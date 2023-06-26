Эмма Мессеман – MVP женского Евробаскета-2023

Теги сборная Франции жен сборная Бельгии жен сборная Испании жен Сандрин Груда Альба Торренс Эмма Мессеман Евробаскет-2023 жен Баскетбол

Форвард сборной Бельгии Эмма Мессеман признана MVP женского чемпионата Европы 2023 года, который завершился победой ее национальной команды.

Баскетболистки сборной Бельгии обыграли в финале команду Испании и принесли своей стране первый в истории титул чемпиона Европы. Мессеман в финальном матче отметилась 24 очками, 8 подборами и 5 перехватами.

Бельгийка стала самым результативным игроком турнира с 21,7 очка в среднем за матч, а также делала 8,7 подбора, 5,2 передачи и 4,3 перехвата.

В символическую пятерку Евробаскета также вошли Жюли Альмо, Жюли Ванло (обе – Бельгия), Альба Торренс (Испания) и Сандрин Груда (Франция).

Коллажи на стыке искусства и спорта – то, ради чего стоит заходить в интернет

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Ответ Самый адовый Крикун
Сандрин Груда - это как Лорен Джексон, только Сандрин Груда. Феноменальные баскетболистки.
Джексон намного круче, другая лига просто.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий