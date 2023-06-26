Эмма Мессеман – MVP женского Евробаскета-2023

Форвард сборной Бельгии Эмма Мессеман признана MVP женского чемпионата Европы 2023 года, который завершился победой ее национальной команды.

Баскетболистки сборной Бельгии обыграли в финале команду Испании и принесли своей стране первый в истории титул чемпиона Европы. Мессеман в финальном матче отметилась 24 очками, 8 подборами и 5 перехватами.

Бельгийка стала самым результативным игроком турнира с 21,7 очка в среднем за матч, а также делала 8,7 подбора, 5,2 передачи и 4,3 перехвата.

В символическую пятерку также вошли Жюли Альмо, Жюли Ванло (обе – Бельгия), (Испания) и Сандрин Груда (Франция).

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