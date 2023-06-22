Евробаскет-2023. Женщины. Плей-офф. Венгрия играет с Чехией, Бельгия примет Сербию и другие матчи
В четверг, 22 июня, в Израиле и Словении пройдут матчи 1/4 финала плей-офф женского чемпионата Европы.
Венгрия играет с Чехией, Бельгия примет Сербию.
Женщины
Израиль, Словения
За выход в плей-офф
Венгрия – Чехия
22 июня. 13:15
Бельгия – Сербия
22 июня. 14:00
Франция – Черногория
22 июня. 19:00
Испания – Германия
22 июня. 21:45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Революция драфта НБА: теперь будущим звездам необязательно учиться хотя бы год в универе. Есть сразу 2 альтернативы!
Громкий переход в НБА – в «Финиксе» еще одна звезда! Все об обмене Брэдли Била
Комментарии