Евробаскет-2023. Женщины. Плей-офф. Венгрия играет с Чехией, Бельгия примет Сербию и другие матчи

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В четверг, 22 июня, в Израиле и Словении пройдут матчи 1/4 финала плей-офф женского чемпионата Европы.

Венгрия играет с Чехией, Бельгия примет Сербию.

Евробаскет-2023

Женщины

Израиль, Словения

За выход в плей-офф

Венгрия – Чехия

22 июня. 13:15

Бельгия – Сербия

22 июня. 14:00

Франция – Черногория

22 июня. 19:00

Испания – Германия

22 июня. 21:45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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