Евробаскет-2023. Женщины. За выход в плей-офф. Германия – Словакия, Сербия сыграет с Великобританией

Во вторник, 20 июня, в Израиле и Словении пройдут матчи квалификации за попадание в 1/4 финала плей-офф женского чемпионата Европы.

Германия встретится со Словакией, Сербия сыграет с Великобританией.

Женщины

Израиль, Словения

За выход в плей-офф

Германия – Словакия

20 июня. 19:00

Сербия – Великобритания

20 июня. 22:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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