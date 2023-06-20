Евробаскет-2023. Женщины. За выход в плей-офф. Германия – Словакия, Сербия сыграет с Великобританией
Во вторник, 20 июня, в Израиле и Словении пройдут матчи квалификации за попадание в 1/4 финала плей-офф женского чемпионата Европы.
Германия встретится со Словакией, Сербия сыграет с Великобританией.
Женщины
Израиль, Словения
За выход в плей-офф
Германия – Словакия
20 июня. 19:00
Сербия – Великобритания
20 июня. 22:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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