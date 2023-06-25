Неймар выиграл у Джимми Батлера и его друзей 100 долларов в боулинг
Форвард «Майами» Джимми Батлер опубликовал в сторис видео, как он играет в боулинг со знаменитым бразильским нападающим «ПСЖ» Неймаром.
На видео футболист выбивает спэр, после чего один из друзей Батлера отдает ему 100 долларов.
Неймар близко дружит с Батлером и прилетал на матчи «Майами» в финальной серии плей-офф против «Денвера» (1-4).
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