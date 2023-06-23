Чемпионат Италии. Финал. «Милан» примет «Виртус» в решающем 7-м матче серии
В пятницу, 23 июня, в решающем седьмом матче финальной серии плей-офф чемпионата Италии «Милан» примет «Виртус».
Чемпионат Италии
Плей-офф
Финал (до четырех побед)
Седьмой матч
- Дата проведения
- 23 июня, 21.30, «Медиоланум Форум»
В серии ничья – 3-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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