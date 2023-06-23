Чемпионат Италии. Финал. «Милан» примет «Виртус» в решающем 7-м матче серии

Теги результаты чемпионат Италии EA7 Эмпорио Армани Милан Виртус Баскетбол

В пятницу, 23 июня, в решающем седьмом матче финальной серии плей-офф чемпионата Италии «Милан» примет «Виртус».

Чемпионат Италии 

Плей-офф

Финал (до четырех побед)

Седьмой матч

EA7 Эмпорио Армани Милан – Виртус
Дата проведения
23 июня, 21.30, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

В серии ничья – 3-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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