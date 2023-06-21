Чемпионат Италии. Финал. «Виртус» примет «Милан» в 6-м матче серии

Теги результаты чемпионат Италии EA7 Эмпорио Армани Милан Виртус Баскетбол

В среду, 21 июня, в шестом матче финальной серии плей-офф чемпионата Италии «Виртус» примет «Милан».

Чемпионат Италии 

Плей-офф

Финал (до четырех побед)

Шестой матч

Виртус – EA7 Эмпорио Армани Милан
Дата проведения
21 июня, 21.30, «Virtus Arena»
Онлайн матча

«Милан» ведет в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Правда и вымысел в «Air: Большой прыжок». Выдуманное противопоставление Ваккаро и Фэлка не спасает фильм Бена Аффлека

«Для меня сейчас самое важное – показать себя». Павел Савков – о сложном сезоне и планах

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий