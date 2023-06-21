Чемпионат Италии. Финал. «Виртус» примет «Милан» в 6-м матче серии
В среду, 21 июня, в шестом матче финальной серии плей-офф чемпионата Италии «Виртус» примет «Милан».
Плей-офф
Финал (до четырех побед)
Шестой матч
- Дата проведения
- 21 июня, 21.30, «Virtus Arena»
«Милан» ведет в серии – 3-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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