Зоран Лукич – о сборе национальной команды: «Хочу посмотреть на молодых ребят и создать «химию»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич рассказал о целях сбора национальной команды, который будет проходить до 20 февраля.

После сбора команда отправится в Сербию, где проведет два товарищеских матча с клубами этой страны: 21 февраля – с «Мегой», 23-го – с ФМП.

«Нет проблем с настроением. Есть проблемы в том, что игроки приехали на сбор после сильных нагрузок, приехали немного уставшими. Но я рад, что они получают игровое время в своей лиге.

Самое важное, что мы успели организовать матчи с «Мегой» и ФМП. Кончено, федерация помогла организовать эти встречи. Поэтому мы пытались организовать игры, но не влиять на регламент сербских команд. Самое главное для меня - посмотреть на молодых ребят, поработать с ними, создать «химию», чтобы выстроить фундамент.

Мы ждем возвращения в еврокубки, поэтому я очень надеюсь на этих ребят и с удовольствием их готовлю. На молодых делается акцент, надо уметь двигаться в эту сторону. Тех, кого мы уже знаем, более опытных ребят, для меня это все знакомо. А сейчас хочется посмотреть на молодежь и посмотреть на их возможности.

Кого могу выделить? В первую очередь, мы должны быть командой, создать «химию». Но я надеюсь, что в будущем я подготовлю этих ребят, и у них будет лидер», – заявил Лукич.

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