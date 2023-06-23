Брэд Стивенс о травме Брогдона: «Мы уверены, что он будет в порядке»
Президент по баскетбольным операциям «Бостона» Брэд Стивенс провел пресс-конференцию.
Менеджер поделился мнением о повреждении разыгрывающего Малкольма Брогдона.
«Мы уверены, что он вернется на паркет и будет в порядке», – сказал Стивенс.
Ранее стало известно, что опасения «Клипперс» по поводу травмы Брогдона привели к срыву трехстороннего обмена между «Бостоном», «Клипперс» и «Вашингтоном».
Защитник получил разрыв сухожилия, переходящего из локтевого сустава в предплечье. Он получил повреждение в первой игре противостояния с «Хит» (3-4), когда оборонялся против Кевина Лава.
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