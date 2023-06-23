Брэд Стивенс о травме Брогдона: «Мы уверены, что он будет в порядке»

Президент по баскетбольным операциям « » провел пресс-конференцию.

Менеджер поделился мнением о повреждении разыгрывающего .

«Мы уверены, что он вернется на паркет и будет в порядке», – сказал Стивенс.

Ранее стало известно, что опасения «Клипперс» по поводу травмы Брогдона привели к срыву трехстороннего обмена между «Бостоном», «Клипперс» и «Вашингтоном».

Защитник получил разрыв сухожилия, переходящего из локтевого сустава в предплечье. Он получил повреждение в первой игре противостояния с «Хит» (3-4), когда оборонялся против Кевина Лава.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

Его называли новым Дюрэнтом, а теперь могут не выбрать на драфте. Эмони Бэйтс испортил карьеру при помощи родителей

Анализ финала НБА через типы владений