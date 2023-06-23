Брэд Стивенс о травме Брогдона: «Мы уверены, что он будет в порядке»

Теги Бостон НБА Брэд Стивенс Малкольм Брогдон Баскетбол

Президент по баскетбольным операциям «Бостона» Брэд Стивенс провел пресс-конференцию.

Менеджер поделился мнением о повреждении разыгрывающего Малкольма Брогдона.

«Мы уверены, что он вернется на паркет и будет в порядке», – сказал Стивенс.

Ранее стало известно, что опасения «Клипперс» по поводу травмы Брогдона привели к срыву трехстороннего обмена между «Бостоном», «Клипперс» и «Вашингтоном».

Защитник получил разрыв сухожилия, переходящего из локтевого сустава в предплечье. Он получил повреждение в первой игре противостояния с «Хит» (3-4), когда оборонялся против Кевина Лава.

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1 комментарий

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Артём Голобородько
Ого, походу всё серьёзно. Но хоть бы обошлось. Травмы портят игру
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