Чемпионат Италии. Финал. «Милан» примет «Виртус» в 5-м матче серии

Теги результаты чемпионат Италии EA7 Эмпорио Армани Милан Виртус Баскетбол

В понедельник, 19 июня, в пятом матче финальной серии плей-офф чемпионата Италии «Милан» примет «Виртус».

Чемпионат Италии 

Плей-офф

Финал (до четырех побед)

Пятый матч

EA7 Эмпорио Армани Милан – Виртус
Дата проведения
19 июня, 21.30, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

В серии ничья – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Чемпионство «Денвера» – триумф духа Джамала Мюррэя. Через тренировки в стиле фильмов про кунг-фу, разрыв «крестов» и пренебрежение

Наталья – жена MVP финала НБА Николы Йокича. Они родились в маленьком сербском городе и знакомы с самого детства!

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