Чемпионат Италии. Финал. «Милан» примет «Виртус» в 5-м матче серии
В понедельник, 19 июня, в пятом матче финальной серии плей-офф чемпионата Италии «Милан» примет «Виртус».
Плей-офф
Финал (до четырех побед)
Пятый матч
- Дата проведения
- 19 июня, 21.30, «Медиоланум Форум»
В серии ничья – 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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