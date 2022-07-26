Маттео Спаньоло перейдет в «Тренто»

Атакующий защитник Маттео Спаньоло (19 лет, 195 см) проведет следующий сезон в «Тренто», пишет инсайдер Лука Д’Алессандро.

Итальянский баскетболист был выбран «Миннесотой» под общим 50-м номером на драфте НБА этого года и сыграл за эту команду в Летней лиге.

В прошлом сезоне Спаньоло также выступал в чемпионате Италии. Он провел 25 матчей за «Кремону», набирая в среднем 12,2 очка, 3,5 подбора и 2,6 передачи.

примет участие в следующем розыгрыше Еврокубка.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича