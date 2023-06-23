Звездный форвард «Клипперс» в начале июня прошел процедуру «очистки» коленного сустава, мениск которого порвал во время плей-офф-2023.

Ленарду предстоит восстановление, которое растянется на 8 недель.

По словам президента « » по баскетбольным операциям Лоуренса Фрэнка, Ленард чувствует себя «великолепно» и должен быть допущен к тренировочному лагерю в октябре.

Сезон-22/23 завершился для Ленарда досрочно, когда он получил травму колена в серии плей-офф первого раунда против «Финикса».

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