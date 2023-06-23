Кавай Ленард перенес операцию на колене, восстановление займет 8 недель
Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард в начале июня прошел процедуру «очистки» коленного сустава, мениск которого порвал во время плей-офф-2023.
Ленарду предстоит восстановление, которое растянется на 8 недель.
По словам президента «Клипперс» по баскетбольным операциям Лоуренса Фрэнка, Ленард чувствует себя «великолепно» и должен быть допущен к тренировочному лагерю в октябре.
Сезон-22/23 завершился для Ленарда досрочно, когда он получил травму колена в серии плей-офф первого раунда против «Финикса».
Его называли новым Дюрэнтом, а теперь могут не выбрать на драфте. Эмони Бэйтс испортил карьеру при помощи родителей
Вембаньяма – самый очевидный первый пик драфта? Для букмекеров – точно
Начало сезона - он чувствует себя великолепно
Середина сезона - Кавай пропустит n-матчей после травмы колена
Здоровья роботу
Насчёт травм – всё уже хронически. на старости ой как даст знать