Кавай Ленард перенес операцию на колене, восстановление займет 8 недель

Теги травмы Клипперс Лоуренс Фрэнк НБА Кавай Ленард Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард в начале июня прошел процедуру «очистки» коленного сустава, мениск которого порвал во время плей-офф-2023.

Ленарду предстоит восстановление, которое растянется на 8 недель.

По словам президента «Клипперс» по баскетбольным операциям Лоуренса Фрэнка, Ленард чувствует себя «великолепно» и должен быть допущен к тренировочному лагерю в октябре.

Сезон-22/23 завершился для Ленарда досрочно, когда он получил травму колена в серии плей-офф первого раунда против «Финикса».

Его называли новым Дюрэнтом, а теперь могут не выбрать на драфте. Эмони Бэйтс испортил карьеру при помощи родителей

Вембаньяма – самый очевидный первый пик драфта? Для букмекеров – точно

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M & M
бывают летом другие новости про ленарда ?
+31
-2
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IzhStyle
В случае Кавая хочется спросить, а точно нет опечатки в новости, не должно ли быть, что восстановление займёт 8 МЕСЯЦЕВ
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
armageddon123456
Чет вьетнамский флешбек какой-то:
Начало сезона - он чувствует себя великолепно
Середина сезона - Кавай пропустит n-матчей после травмы колена

Здоровья роботу
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DuncanTim1921
Ответ M & M
бывают летом другие новости про ленарда ?
В 19 году, например.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Thunder_Timba
удивляет здесь одна вещь: как Ленард так сильно возвращается. Любой другой игрок бы резко сдал, Кавай сколько не ломается, играет примерно на том же уровне.

Насчёт травм – всё уже хронически. на старости ой как даст знать
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr.kras
Если восстановление занимает 2 месяца, то почему только в октябре станет доступен? Если речь про физические кондиции, то их он и должен в клубе набирать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мишкина Лысина
Ответ armageddon123456
Чет вьетнамский флешбек какой-то: Начало сезона - он чувствует себя великолепно Середина сезона - Кавай пропустит n-матчей после травмы колена Здоровья роботу
Да, такое впечатление, что его каждый раз латают в армянском шиномонтаже в гаражах в Люберцах
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Райли Карри
Еще два сезона и 94 миллиона
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тимофей Панов
ну нормально матчей 40 отыграет потом лечится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilovethisgame77
Этого робота сделали в Китае… постоянно в ремонте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рома Шторкин
Там вообще осталась что-нибудь от колена ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DORIRA
Ответ Thunder_Timba
удивляет здесь одна вещь: как Ленард так сильно возвращается. Любой другой игрок бы резко сдал, Кавай сколько не ломается, играет примерно на том же уровне. Насчёт травм – всё уже хронически. на старости ой как даст знать
Разница видна, если видел Кавая до и после. К новому ритму просто уже привыкли. Ну и прайма основательного мы так и не увидели, как раз из-за череды этих травм
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий