Лу Уильямс о Кубке НБА: «Буду следить за группой C на Востоке и за «Чикаго» конкретно»

Лу Уильямс определил точку интереса Кубка НБА.

Бывший баскетболист обозначил наиболее любопытную интригу в Восточной конференции в рамках внутрисезонного турнира.

«С нетерпением ожидаю игр группы С. Группа с «Чикаго», «Шарлотт », «Никс», «Милуоки » и «Майами ».

Результат этой группы многое скажет о расстановке сил на Востоке в целом. Важным знаком для всего чемпионата.

Мне нравится группа С. И мне нравится, я буду внимательно следить конкретно за «Чикаго », – рассудил Уильямс на подкасте Run It Back.