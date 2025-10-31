Лу Уильямс о Кубке НБА: «Буду следить за группой C на Востоке и за «Чикаго» конкретно»
Лу Уильямс определил точку интереса Кубка НБА.
Бывший баскетболист обозначил наиболее любопытную интригу в Восточной конференции в рамках внутрисезонного турнира.
«С нетерпением ожидаю игр группы С. Группа с «Чикаго», «Шарлотт», «Никс», «Милуоки» и «Майами».
Результат этой группы многое скажет о расстановке сил на Востоке в целом. Важным знаком для всего чемпионата.
Мне нравится группа С. И мне нравится, я буду внимательно следить конкретно за «Чикаго», – рассудил Уильямс на подкасте Run It Back.
