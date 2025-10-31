Судьи НБА начнут использовать гарнитуры, чтобы постоянно быть на связи с центром видеопросмотров и друг с другом

НБА продолжает совершенствовать работу арбитров.

По сообщению лиги, с сегодняших матчей судьи начнут носить гарнитуры и постоянно будут на связи с центром видепросмотров и другими членами бригады.

Это позволит улучшить ход игры. Ранее лига показывала первые примеры использования дополнительных инструментов, вроде трехмерного моделирования Court iQ, для принятия решений.