Судьи НБА начнут использовать гарнитуры, чтобы постоянно быть на связи с центром видеопросмотров и друг с другом
НБА продолжает совершенствовать работу арбитров.
По сообщению лиги, с сегодняших матчей судьи начнут носить гарнитуры и постоянно будут на связи с центром видепросмотров и другими членами бригады.
Это позволит улучшить ход игры. Ранее лига показывала первые примеры использования дополнительных инструментов, вроде трехмерного моделирования Court iQ, для принятия решений.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA communications
