Лига ВТБ представила подборку лучших моментов с участием Ненада Димитриевича в сезоне-22/23

лига ВТБ представила подборку лучших моментов с участием разыгрывающего УНИКСа Ненада Димитриевича в сезоне-22/23.

Димитриевич провел 47 матчей, он стал лучшим в казанской команде по передачам (5,6) и третьим по очкам (12,8).

Ненад был признан MVP плей-офф-2023.

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