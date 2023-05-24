Ненад Димитриевич: «Когда переехал в Казань, полностью поменял свое мнение о России»

Теги УНИКС Единая лига ВТБ Ненад Димитриевич Баскетбол

Северомакедонский разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич признался, что полностью изменил свое мнение о России после переезда в Казань.

«Я приезжал в Россию 3–4 года назад, когда играл в Еврокубках за испанские клубы. Причем, мы играли с местными командами два сезона подряд. И оба раза в конце ноября, то есть погода была просто ужасная: серая и шел снег. Поэтому мы ходили только от арены до гостиницы и не смогли ничего посмотреть. На контрасте с Испанией мне казалось, что Россия — не самое лучшее место, остались не самые хорошие воспоминания о тех поездках.

Тем не менее, когда я приехал в Казань в сентябре, увидел, насколько это красивый город, столько отличных мест, чтобы провести вечер. Полностью поменял свое мнение о России», — рассказал Димитриевич.

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1 комментарий

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Анастасия Прудникова
Казань, судя по фото, которые я видела, действительно красивая и татары очень гостеприимный и не агрессивный народ, их понимание ислама адекватное. У них ислам действительно спокойная, не враждебная другим иноверцам религия.
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