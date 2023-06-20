Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов с участием Томаса Эртеля в сезоне-22/23

лига ВТБ представила подборку лучших моментов с участием разыгрывающего « » в сезоне-22/23.

Эртель провел 43 матча, став лучшим во всей Лиге ВТБ по передачам (8,1) и вторым в санкт-петербургской команде по очкам (13,0).

Фрнцуз был признан дебютантом года.

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