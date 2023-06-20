Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов с участием Томаса Эртеля в сезоне-22/23

Теги Зенит видео Единая лига ВТБ Томас Эртель Баскетбол

Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов с участием разыгрывающего «Зенита» Томаса Эртеля в сезоне-22/23.

Эртель провел 43 матча, став лучшим во всей Лиге ВТБ по передачам (8,1) и вторым в санкт-петербургской команде по очкам (13,0).

Фрнцуз был признан дебютантом года. 

Революция драфта НБА: теперь будущим звездам необязательно учиться хотя бы год в универе. Есть сразу 2 альтернативы!

Громкий переход в НБА – в «Финиксе» еще одна звезда! Все об обмене Брэдли Била

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий