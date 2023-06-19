Евробаскет-2023. Женщины. За выход в плей-офф. Чехия – Греция, Черногория встретится с Италией

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В понедельник, 19 июня, в Израиле и Словении состоятся матчи квалификации за попадание в 1/4 финала плей-офф женского чемпионата Европы.

Чехия сыграет с Грецией, Черногория встретится с Италией.

Евробаскет-2023

Женщины

Израиль, Словения

За выход в плей-офф

Чехия – Греция

19 июня. 18:00

Черногория – Италия

19 июня. 21:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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