Евробаскет-2023. Женщины. За выход в плей-офф. Чехия – Греция, Черногория встретится с Италией
В понедельник, 19 июня, в Израиле и Словении состоятся матчи квалификации за попадание в 1/4 финала плей-офф женского чемпионата Европы.
Чехия сыграет с Грецией, Черногория встретится с Италией.
Женщины
Израиль, Словения
За выход в плей-офф
Чехия – Греция
19 июня. 18:00
Черногория – Италия
19 июня. 21:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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