«Фенербахче» расстался с Костасом Адетокумбо
«Фенербахче» объявил об уходе из команды тяжелого форварда Костаса Адетокумбо (25 лет, 208 см).
Младший брат суперзвезды «Милуоки» Янниса Адетокумбо пришел в турецкий клуб в декабре прошлого года, подписав контракт до конца сезона-2022/23.
За шесть месяцев с «Фенербахче» Адетокумбо провел 14 матчей Евролиги, набирая в среднем 2,7 очка за 6:32 минуты, а также сыграл в трех матчах турецкой лиги, набирая 7,7 очка и 5,0 подбора за 17,7 минуты.
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