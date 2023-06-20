«Фенербахче» расстался с Костасом Адетокумбо

« » объявил об уходе из команды тяжелого форварда (25 лет, 208 см).

Младший брат суперзвезды «Милуоки» Янниса Адетокумбо пришел в турецкий клуб в декабре прошлого года, подписав контракт до конца сезона-2022/23.

За шесть месяцев с «Фенербахче» Адетокумбо провел 14 матчей , набирая в среднем 2,7 очка за 6:32 минуты, а также сыграл в трех матчах турецкой лиги, набирая 7,7 очка и 5,0 подбора за 17,7 минуты.

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