«Фенербахче» расстался с Костасом Адетокумбо

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко чемпионат Турции Костас Адетокумбо Баскетбол

«Фенербахче» объявил об уходе из команды тяжелого форварда Костаса Адетокумбо (25 лет, 208 см).

Младший брат суперзвезды «Милуоки» Янниса Адетокумбо пришел в турецкий клуб в декабре прошлого года, подписав контракт до конца сезона-2022/23.

За шесть месяцев с «Фенербахче» Адетокумбо провел 14 матчей Евролиги, набирая в среднем 2,7 очка за 6:32 минуты, а также сыграл в трех матчах турецкой лиги, набирая 7,7 очка и 5,0 подбора за 17,7 минуты.

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